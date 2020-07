Kommt Kalidou Koulibaly? : Sadio Mane wünscht sich einen Landsmann beim FC Liverpool

Tatsächlich hatten beide auf Vereinsebene ein kurzes Intermezzo. Mane war nachdem er aus dem Senegal nach Frankreich gewechselt war für kurze Zeit beim FC Metz untergekommen. 2012 trennten sich die Wege, Mane wechselte zu RB Salzburg, Koulibaly schloss sich dem KRC Genk an.

"Kein Verein kann die Chance verweigern, ihn in seinem Team zu haben. In jedem Fall wäre es mir eine Freude, mit ihm für Liverpool zu spielen. Er wäre hier mehr als willkommen", sagte Mane, der aber wohl weiß, dass die Aussichten auf einen Transfer nicht gerade gut stehen.

In der Presse wurde ein Wechsel an die Anfield Road zwar schon thematisiert. Vor Kurzem ließ Koulibaly allerdings in der GAZZETTA DELLO SPORT durchblicken, dass er sich ein Karriereende beim SSC Neapel vorstellen kann: "Wir werden sehen, wozu sich der Präsident (Aurelio De Laurentiis; Anm. d. Red.) entschließt und ob er mir eine Verlängerung anbietet, die es mir erlauben würde, meine Karriere hier zu beenden."