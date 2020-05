FC Barcelona : Sampdoria Genua zeigt Interesse an Barça-Juwel Juan Miranda

Gerücht

Die Zeit von Juan Miranda beim FC Schalke 04 könnte im Sommer enden. Zu gering sind dem Linksverteidiger seine Spielanteile bei den Königsblauen.

Der von Barcelona an den Bundeslisten verliehene Miranda könnte stattdessen bald in der Serie A auflaufen. MUNDO DEPORTIVO zufolge zeigt Sampdoria Genua Interesse an einer Verpflichtung.

Der italienische Traditionsverein soll mit einem Angebot über vier Millionen Euro liebäugeln. Bereits im vergangenen Sommer hatte Samp angeklopft, aber den Kürzeren gezogen.

Quelle: MUNDO DEPORTIVO