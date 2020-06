Ex-Barça-Weggefährten : Samuel Eto'o: "Messi kann nicht mehr wie ein 25-Jähriger rennen, aber..."

Will der FC Barcelona in dieser Saison Meister werden, ist er an die Tore und Spielfreudigkeit von Lionel Messi gebunden. Samuel Eto'o ist daher nicht wirklich überrascht, dass die Tore von La Pulga schon lange unverzichtbar sind.

"Leo ist der beste Spieler der Welt und der beste aller Zeiten", schwärmt Eto'o im Gespräch mit der MARCA. Der ehemalige Barcelona-Stürmer würde Messi aufgrund seiner enormen Qualität sogar in die Kaderplanung einbinden.

"Ich würde Messi immer fragen, wen er denn gerne neben sich haben würde. Jedes Team auf der Welt will Messi", sagt Eto'o, der allerdings weiß, dass der Argentinier mit 32 Jahren nicht mehr der Allerjüngste ist, weshalb seine Mitspieler ihn unterstützen müssen.