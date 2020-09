FC Barcelona : Samuel Eto'o: Wirklich froh, dass "mein Sohn" Lionel Messi bleibt

Als Lionel Messi am Montagnachmittag am Trainingsgelände des FC Barcelona vorfuhr, explodierte das Netz. Die freudigen Momente teilt auch der ehemalige Barça-Star Samuel Eto'o.

Im Rahmen einer Präsentation zur neuen LaLiga-Saison wurde Samuel Eto'o dazu befragt, wie er es finde, dass Lionel Messi nun doch beim FC Barcelona bleibt.

"Ich bin wirklich froh, dass mein 'Sohn' Messi geblieben ist", sagte Eto'o, der zwischen 2004 und 2009 mit La Pulga in Barcelona zusammengespielt hatte. Der Kameruner hatte sich außerdem zur Kaderplanung der Blaugrana geäußert.

Jenseits von Messi brauche Barça acht Spieler im Barça-Stil, mit Tiki-Taka und so, sagte Eto'o: "Und keine Box-to-Box-Spieler." Große Bewegungen werden in diesem Sommer aber nicht mehr zu vernehmen sein. Barça verfügt inmitten der Coronakrise nicht über die finanziellen Mittel, einen Star zu holen.

Trotz der Dauer-Achterbahnfahrt, auf der Barcelona in der vergangenen Saison unterwegs war, glaubt Eto'o an den Titelgewinn seines Ex-Klubs: "Barça wird der nächste Meister sein." Außerdem hoffe Eto'o darauf, dass sein Herzensverein RCD Mallorca schnellstmöglich in LaLiga zurückkehrt.