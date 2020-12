FC Barcelona : Samuel Umtiti: Juventus Turin meldet erneut Interesse an

Samuel Umtiti (27) ist zurück. Der Innenverteidiger feierte nach langer Verletzungspause am sechsten Champions-League-Spieltag sein Comeback gegen Juventus Turin. Sieht er die Bianconeri bald häufiger? Der Franzose soll das Interesse der Italiener geweckt haben.

Wie die Fachzeitung SPORT berichtet, will der FC Barcelona den Weltmeister von 2018 in der Winter-Transferperiode verkaufen. Als Destination komme die italienische Serie A infrage. Juventus soll bereits Interesse an Umtiti signalisiert haben.

Bereits 2019 soll der Rekordmeister Umtiti Avancen gemacht haben. Fabio Paratici hatte den 27-Jährigen laut RAI als Erbe für die betagten Stamm-Innenverteidiger Leonardo Bonucci (33), Giorgio Chiellini (36) und den mittlerweile zurückgetretenen Andrea Barzagli im Blick.

Jetzt scheint der zum Sportvorstand beförderte Manager Umtiti auf seinen Zettel möglicher Neuzugänge zu haben.