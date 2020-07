FC Barcelona : Samuel Umtiti soll Barça verlassen – Italien-Wechsel auf der Agenda?

Den FC Barcelona sollen in diesem Sommer einige Spieler verlasen – mal auf Leihbasis, mal permanent. Samuel Umtiti gehört der Kategorie vorübergehender Wechsel an. Interesse besteht aus Italien.

Schon länger halten sich die Gerüchte, nach denen Samuel Umtiti in diesem Sommer zu den Streichkandidaten des FC Barcelona gehört. Die SPORT legt nun noch mal nach und schreibt, dass der Klub den Verteidiger bereits davon unterrichtet habe, nicht mehr mit ihm zu planen.

Den Zugriff auf den Franzosen will Barça aber offenbar nicht verlieren. Demnach sei lediglich eine Ausleihe für die kommende Saison in Planung. Wahrscheinlich, so heißt es, wird Umtiti in der nächsten Spielzeit in Italien geparkt.

Der SSC Neapel soll sich dementsprechend nach neuem Personal für die Defensive umschauen und sich unter anderem mit Umtiti beschäftigen, der 2016 von Olympique Lyon nach Barcelona gewechselt war, seit der WM 2018 allerdings nicht mehr den erhofften Mehrwert lieferte.