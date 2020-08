Manchester United : Sancho-Alternative: ManUnited gibt Gebot ab

Im Fall Jadon Sancho geht nicht wirklich etwas voran, Manchester United und Borussia Dortmund feilschen um die Ablöse. Sollte der Deal platzen, will sich der englische Topklub in Sicherheit wähnen – und hat offenbar ein Angebot für ein italienisches Toptalent abgegeben.

Manchester United hat weiterhin kein Angebot für Jadon Sancho bei Borussia Dortmund eingereicht. Den Red Devils bleiben lediglich fünf Tage bis zur angeblich gesetzten Deadline, um 120 Millionen Euro aufzutreiben.

Der Spielermarkt bringt analog zu Sancho weitere hochtalentierte Spieler mit sich. Zum Beispiel Federico Chiesa vom AC Florenz, für den United laut der stadtansässigen Tageszeitung LA NAZIONE ein Gebot über 55 Millionen Euro abgegeben habe.

Chiesa hatte mit elf Toren und neun Vorlagen eine starke Saison hingelegt. Fiorentina-Manager Rocco Commisso hatte bereits erklärt, dass sein Offensivjuwel bei einem passenden Gebot gehen dürfe.

Der Name Chiesa wurde schon im Februar mit United verbunden, ist also nicht unbedingt neu. Zudem soll inzwischen auch Inter Mailand Interesse an dem 22-Jährigen bekunden. Chiesas Vertrag läuft noch bis 2022.