Borussia Dortmund : Sancho-Erbe: BVB guckt sich Donyell Malen aus

Die Omnipräsenz von Jadon Sancho in der Wechselbörse liegt noch gar nicht so lange zurück. Spätestens im Sommer 2021 dürfte der Brite erneut von Spekulationen umspült werden. Borussia Dortmund schaut sich offenbar präventiv nach einem Sancho-Nachfolger um – und soll auf Donyell Malen gestoßen sein.

Bis in die letzten Haarspitzen des Sommertransfer-Fensters gab es sie, die Gerüchte um einen Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United, die trotz allumfassender Dementis der Verantwortlichen von Borussia Dortmund in Umlauf gebracht wurden.

Obschon sich Sanchos Leistungslevel in der laufenden Saison nicht dem der vorhergehenden gleicht, darf mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass spätestens in einem halben Jahr erneut die Spekulations-Maschinerie auf Hochtouren laufen wird.

Im Zuge dessen entspricht es schlicht ganz normalen Vorgängen der Branche, dass sich der BVB auf der Suche nach einem möglichen Sancho-Erben begibt. Laut SPORT BILD wird Donyell Malen "ganz oben auf der Liste" potenzieller Nachfahren Sanchos geführt.

Seitdem Roger Schmidt bei der PSV Eindhoven das Zepter in der Hand hält, kommt Malen vermehrt in der Sturmmitte zum Einsatz – mit durchschlagendem Erfolg. Der Oranje-Star zählt in 18 Pflichtspielen gute bis sehr gute zwölf Tore.