Pau Torres (23) und Samu Chukwueze (20) sind zwei Supertalente in Diensten des FC Villarreal, die mit der Premier League in Verbindung gebracht werden. Santi Cazorla enthüllt nun: Arsenal hat sich bereits informiert.

"Sie müssen beide noch einige Schritte nach vorn machen", sagte Santi Cazorla, der selbst sechs Jahre beim FC Arsenal in der Premier League gespielt hat, weiter.

"Sie fragen mich nach ihnen und denken, dass sie morgen schon den Schritt in die Premier League wagen könnten. Es ist gut, dass große Teams Interesse an jungen Spielern Villarreals haben. Aber für den Moment sage ich ihnen, dass sie noch bleiben sollen."

Seine "Freunde bei Arsenal" würden ihn schon nach Außenstürmer Samu Chukwueze und Innenverteidiger-Eigengewächs Pau Torres fragen, verriet der 35-Jährige in der MARCA.

"Sie sind tolle Persönlichkeiten und mit den Beinen auf dem Boden geblieben. Bei Pau hört man ständig von Manchester City und Barcelona, aber ihm ist klar, dass er als Spieler wachsen muss. Dann können wir sehen, wo er mal hingeht."

Chukwueze war zuletzt vor allem mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden.

Die Ausstiegsklausel in seinem bis 2023 laufenden Vertrag in Spanien soll am Saisonende bei 80 Millionen Euro liegen.

Laut FRANCE FOOTBALL sollen die Reds bislang 35 Millionen Euro bieten. Torres ist sogar noch ein Jahr länger an Villarreal gebunden.

