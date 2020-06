Atletico Madrid : Saul Niguez klärt auf: Was sein mysteriöser Beitrag bedeutet

Saul Niguez steht bei Atletico Madrid noch bis 2026 unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel beträgt 150 Millionen Euro. Eigentlich ist ein Wechsel kein Thema. Dennoch brodelte die Gerüchteküche um den Mittelfeldakteur zuletzt, angefeuert durch Saul höchstpersönlich. Jetzt kommt heraus, was los war.

Saul Niguez (25) schockte in der vergangenen Woche die Fans von Atletico Madrid. Auf INSTAGRAM und Co. verkündete er, in drei Tagen seinen neuen Verein präsentieren zu wollen.

Was hat es mit dieser mysteriösen Nachricht auf sich, fragten sich viele Fans? Verlässt das Eigengewächs die Colchoneros? Manchester United zeigt schließlich immer wieder Interesse an dem spanischen Nationalspieler.

Doch alles ist ganz anders. Der 25-Jährige hat mit seinem Bruder den Fußballverein Club Costa City in seiner Heimatstadt Elche gegründet. In der neuen Saison sollen gleich 30 Mannschaften für den Spielbetrieb angemeldet werden. 500 Spieler sind bereits registriert.