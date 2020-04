Manchester United : Saul Niguez wird Manchester United empfohlen

Manchester United benötigt Verstärkungen, um in der Premier League wieder ein ernsthafter Titelanwärter zu sein. Das glaubt auch Paul Ince. Der ehemalige Mittelfeldakteur der Red Devils legt seinem Ex-Klub Saul Niguez von Atletico Madrid ans Herz.

"Was United-Fans wollen, sind aufregende Spieler und Helden in ihrem Team. In den letzten Jahren gab es bei United nicht genug davon. Du siehst Manchester City an. Sie haben Sergio Aguero, Kevin De Bruyne und David Silva - mindestens drei Legenden. Bei Liverpool ist es auch so", sagte der Doublegewinner dem DAILY STAR.

"Ich habe Niguez in den letzten zwei oder drei Jahren gesehen und ich mag ihn wirklich. Er ist körperlich stark und kann besondere Tore erzielen. Und er ist noch jung mit viel Potenzial", so der langjährige Nationalspieler weiter. Allerdings werde der Spanier " nicht billig sein - das ist sicher."

Quelle: DAILY STAR