Schalke 04 : Amine Harit zweifel an seiner Zukunft in Marseille

Im ersten Halbjahr in Diensten von Olympique Marseille ist Amine Harit noch nicht der Durchbruch gelungen. Die Leihgabe des FC Schalke 04 hofft zunächst darauf, in dieser Saison einen Titel zu gewinnen.

"Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr und in den folgenden Spielzeiten noch dabei sein werde. Bei dem tollen Jahr, das wir gerade haben", sagte Harit gegenüber dem Vereinskanal. "Nicht einmal auf fußballerischer Ebene, weil ich nicht viel spiele, sondern auf menschlicher Ebene."

OM-Trainer Jorge Sampaoli setzt noch nicht wirklich auf Harit, der in der Ligue 1 erst fünfmal in der Startelf aufgeboten wurde. Der 24-Jährige hofft nun erst mal darauf, dass er mit Marseille die Conference League gewinnen wird. "Das wäre etwas", so der Offensivspieler.

In den Playoffs misst sich OM im Hinspiel am Donnerstag (21 Uhr) gegen den Qarabag FK aus Aserbaidschan. Das auf ein Jahr befristete Leihgeschäft enthält keine Kaufoption. Harit wollte mit dem Wechsel seiner stockenden Karriere neuen Schwung verleihen. Das hat bisher nicht wirklich geklappt.