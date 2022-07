Bundesliga FC Schalke 04 löst Vertrag mit Hamza Mendyl auf – Wechsel nach Belgien steht bevor

Hamza Mendyl scheint einen neuen Klub gefunden zu haben. Laut der belgischen Tageszeitung Het Nieuwsblad schließt sich der Linksverteidiger per sofort Oud-Heverlee Leuven an und unterschreibt dort für drei Jahre. Die medizinischen Untersuchungen seien bereits absolviert worden.

Schon länger war klar, dass Mendyl in den Schalker Planungen keine Rolle mehr einnimmt und den Klub noch in diesem Sommer verlassen soll. Der 20-fache marokkanische Nationalspieler war in den vergangenen Jahren an den Dijon FCO und zuletzt an den Gaziantep FK in der Türkei verliehen.