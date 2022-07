Bundesliga Schalke macht bei Ozan Kabak nur geringen Verlust

Der FC Schalke 04 hat endlich einen Abnehmer für Ozan Kabak gefunden, die TSG Hoffenheim hat sich dem Innenverteidiger angenommen. Die vor drei Jahren gezahlte Ablöse haben die Knappen zwar nicht bekommen, der Verlust hält sich dennoch in Grenzen.

Der FC Schalke 04 hatte stets kommuniziert, dass Ozan Kabak den Verein noch in diesem Sommer verlassen wird. Der 22-Jährige passte nicht mehr in die neue Gehaltsstruktur der Knappen, die vor wenigen Tagen mit der TSG Hoffenheim einen Abnehmer gefunden hatten.

Laut kicker hält sich das Minusgeschäft aber in Grenzen. Durch die Ausleihen an den FC Liverpool (2,5 Mio. Euro Gebühr) sowie Norwich City (3,5 Mio. Euro) hat Schalke nahezu die Ablöse eingenommen, die für Kabak gezahlt wurde. Im Leihzeitraum fielen zusätzlich fünf Millionen Euro Gehaltskosten für Königsblau an.