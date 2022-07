Bundesliga FC Schalke 04 registriert neuen Interessenten für Amine Harit

Der FC Schalke 04 möchte Amine Harit in den nächsten Wochen unbedingt von der Gehaltsliste bekommen. Ein neuer potenzieller Abnehmer soll sich hierfür in Stellung bringen.

Am Montag ist der FC Schalke 04 im Trainingslager in Mittersill angekommen. Der Übungsgruppe angehörig ist auch Amine Harit, der bei den Königsblauen allerdings keine Zukunft mehr besitzt und den Verein so schnell wie möglich verlassen soll.

Das Portal Lions de l'Atlas nennt den FC Porto als neuesten Interessenten. Der portugiesische Doublesieger soll Harits Situation sehr aufmerksam verfolgen und ihn neben Evander (24, FC Midtjylland) und Yan Couto (20, Manchester City) auf die Liste möglicher Neuzugänge gesetzt haben.