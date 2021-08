Schalke 04 : FC Schalke 04 verhandelt mit LaLiga-Klub wegen Matthew Hoppe

In der Personalie Matthew Hoppe kommt in den letzten Stunden des Deadline Day noch richtig Bewegung rein. Der Stürmer des FC Schalke 04 hat offenbar die Möglichkeit, sich in die spanische LaLiga zu verändern.