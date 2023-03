"Jetzt konkurrenzfähig": Dimitrios Grammozis glaubt an Klassenerhalt des FC Schalke 04

Dimitrios Grammozis glaubt an Klassenerhalt des FC Schalke 04 - Foto: / Getty Images

Dass es beim FC Schalke 04 seit Jahresbeginn deutlich vernehmbar bergauf geht, hat auch Dimitrios Grammozis vernommen. Der Ex-Trainer ist zuversichtlich, dass die Knappen den Verbleib in der Bundesliga realisieren.

Im März 2021 hatte Dimitrios Grammozis den FC Schalke 04 in einer unfassbar schweren Phase übernommen. Letztendlich war er an der Mission Bundesliga-Klassenerhalt gescheitert. Unter ihm sollte im Anschluss der sofortige Wiederaufstieg in Angriff genommen werden.

Die Schalker Bosse zweifelten aber daran und entbanden Grammozis am 25. Spieltag der Saison 2021/22 von all seinen Traineraufgaben. Sein königsblauer Ex-Klub ist nun erneut in einer sportlich prekären Lage, zuletzt waren die Aussichten auf den Klassenverbleib ziemlich düster.

Seinem außerdem ehemaligen Verein Darmstadt 98 gönne er den Aufstieg, meint Grammozis im Interview mit dem kicker. Für Schalke wünsche er sich dagegen, dass der Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich zu Ende geführt wird.