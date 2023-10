AC Mailand führt Rennen um Schalke-Talent Ouedraogo an

Zuletzt kursierten Gerüchte um zahlreiche Interessenten an Assan Ouedraogo, darunter auch der FC Bayern. Nun hat sich offenbar ein Favorit im Rennen um den Schalker-Youngster herauskristallisiert.

Milan plant Treffen

Sowohl Sky als auch Transferexperte Gianluca di Marzio berichten, dass die AC Mailand offenbar ganz vorne im Werben um Ouedraogo sein soll. Demnach sollen die Italiener sogar ein zeitnahes Treffen mit dem 17-Jährigen planen.

Zwar soll der deutsche U-Nationalspieler am liebsten mit seinem Jugendklub Schalke 04 in der Bundesliga spielen wollen, angesichts der schwachen sportlichen Situation der Schalker in der 2. Bundesliga scheint ein Aufstieg derzeit unrealistisch. Ein Ausweg könnte somit ein Transfer im kommenden Sommer sein. Für die Schalker-Verantwortlichen ist klar: Vorher wird man den Mittelfeldspieler nicht abgeben.

Ausstiegsklausel macht Ouedraogo-Transfer möglich

Ouedraogos Vertrag beim Revierklub wandelt sich am 18. Geburtstag - also dem 9. Mai 2024 - in einen Profivertrag um, der bis 2027 datiert ist. Im neuen Kontrakt des Youngsters soll dann eine Ausstiegsklausel enthalten sein, welche einen Wechsel innerhalb Deutschlands bei einer Ablösesumme in Höhe von zwölf bis 15 Millionen Euro möglich machen soll.

Für Klubs aus dem Ausland, wie Milan, würde diese Summe wohl bis auf 20 Millionen Euro steigen, heißt es. Neben Bayern und Milan wird auch RB Leipzig und dem FC Everton aus der Premier League ein Interesse an Ouedraogo nachgesagt.

Der zentrale Mittelfeldspieler wird laut transfermarkt.de auf einen Marktwert von 500.000 Euro taxiert. Sollte seine Entwicklung in den kommenden Monaten so weitergehen wie bisher, dürfte sich dieser bald um ein Vielfaches erhöhen. Genau wie unteranderem Manuel Neuer oder Leroy Sane stammt auch Ouedraogo aus der sogenannten "Knappenschmiede", der Jugendakademie der Schalker.

Verwendete Quellen

Sky