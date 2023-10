Assan Ouedraogo: Ausstiegsklausel deutlich günstiger als gedacht - RB Leipzig plant Vorstoß

In einer bislang verkorksten Saison von Schalke 04 zaubert Assan Ouedraogo als einer der wenigen den Schalke-Fans noch ein Lächeln ins Gesicht. Wie lange der 17-Jährige das allerdings noch tun wird, ist offen. Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass das Mittelfeld-Juwel die Königsblauen im kommenden Sommer verlassen könnte. An Interessenten mangelt es nicht.

Die Sportbild berichtet nun, dass RB Leipzig großes Interesse daran habe, Ouedraogo zu verpflichten und die Bemühungen in den kommenden Monaten intensivieren wolle. Bisher war von einer Ausstiegsklausel mit einer festgeschriebenen Ablösesumme im Bereich zwischen 15 und 20 Millionen Euro die Rede. Laut dem Blatt ist diese für Bundesliga-Klubs allerdings deutlich niedriger.

Ouedraogo für 7 Millionen Euro zu haben?

Demnach würde RB Leipzig bei den derzeitigen Gegebenheiten lediglich knapp über sieben Millionen Euro zahlen müssen. Grund dafür ist unteranderem die Tatsache, dass Ouedraogo "nur" Zweitliga-Spieler ist. Außerdem hat er noch kein A-Länderspiel bestritten und der potenziell kaufende Verein stammt aus Deutschland. Für ausländische Vereine wäre der Betrag höher, heißt es.

Am 9. Mai 2024 wird Ouedraogo 18 Jahre alt, dann wandelt sich sein derzeitiger Fördervertrag, der bis 2027 datiert ist, in einen Profivertrag, in dem die Klauseln stehen. Ab dem 1. Juli 2024 dürfen Vereine dann die entsprechende Klausel ziehen. Davon dürften die Sachsen allerdings ohnehin schon wissen.

Rouven Schröder soll Profivertrag von Ouedraogo aufgesetzt haben

Beim amtierenden DFB-Pokalsieger steht Sportdirektor Rouven Schröder seit dem Aus von Max Eberl als Sportgeschäftsführer in der Verantwortung. Vor seinem Engagement bei RB war Schröder bei S04 tätig. Eine seiner letzten Amtshandlungen bei den Schalkern soll die Aushandlung von Ouedraogogs Profivertag gewesen sein.

Zuletzt hieß es, der Spieler wolle am liebsten mit seinem Jugendklub Schalke in der Bundesliga spielen. Angesichts des schwachen Saisonstarts ist dieses Szenario allerdings sehr unrealistisch. Sollte ein Aufstieg nicht gelingen, wolle der Spieler den nächsten Schritt gehen.

