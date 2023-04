Schalke 04: Jordan Larsson tätigt finale Aussage über seine Zukunft

Jordan Larsson will Schalke 04 verlassen - Foto: / Getty Images

Die Hoffnungen waren groß, die Enttäuschung umso größer: Jordan Larsson hat beim FC Schalke 04 einfach nicht in die Spur gefunden. Der aktuell verliehene Stürmer möchte auch gar nicht mehr zurückkehren.

Nur ein halbes Jahr währte die Zeit von Jordan Larsson beim FC Schalke 04. Eine Riesenenttäuschung für alle Beteiligten. In den 25-Jährigen, der im vorigen Sommer ablösefrei von Spartak Moskau kam, wurden große und später unerfüllte Hoffnungen gesetzt.

Seit Ende Januar spielt Larsson auf Leihbasis für den FC Kopenhagen. Der dänische Hauptsatdtklub hatte sich vor einigen Wochen eine Option zur Weiterbeschäftigung des Sohnes des berühmten Ex-Barça-Spielers Henrik Larsson gesichert.

Larsson hofft darauf, dass Kopenhagen von dieser Option Gebrauch machen wird. "Der Verein hat eine Kaufoption für mich, also liegt es an ihnen, was sie tun wollen, aber ich selbst fühle mich sehr wohl und würde gerne hier bleiben", sagt Larsson dem Ekstra Bladet.

Dokumentiert sind für den Angreifer bisher acht Pflichtspiele mit zwei Toren. Kopenhagen führt die dänische Meisterschaftsserie an. An den FC Schalke 04 ist Larsson noch bis 2025 gebunden.

Verwendete Quellen

Ekstra Bladet