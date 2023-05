Schalke 04: LaLiga-Klubs beobachten Rodrigo Zalazar

Rodrigo Zalazar ist auch in Spanien gefragt - Foto: / Getty Images

Im Abstiegsfall wird Rodrigo Zalazar den FC Schalke 04 verlassen. An Interessenten mangelt es schon jetzt nicht.

In den letzten beiden Bundesliga-Spielen, die der FC Schalke 04 jeweils in der letzten Sekunde für sich entscheiden konnte, war Rodrigo Zalazar mit zwei Torvorlagen mitbeteiligt daran, dass die Knappen den Klassenerhalt wieder in den eigenen Händen haben.

Eins ist sicher: Bei Abstieg ist Zalazar trotz laufendem Vertrag bis 2026 weg. Unlängst wurde schon der FC Turin genannt, der den 23-Jährigen regelmäßig beobachten lässt. Es gibt aber weitere Vereine, die beim Offensivspieler ganz genau hinschauen.

Laut dem Journalisten Rudy Galetti beobachten neben Torino weitere Klubs aus der Serie A das Geschehen um Zalazar sowie dessen Leistungen. Außerdem gibt es Teams aus der spanischen LaLiga, die ihre Beobachter auf den Schalker ansetzen.

Zalazars fester Wechsel nach Gelsenkirchen, der im vorigen Sommer für 1,5 Millionen Euro über die Bühne ging, wurde nach seiner beeindruckenden Leihsaison zunächst gefeiert. Ein Mittelfußbruch brachte Zalazar allerdings komplett aus dem Rhythmus. In 20 Spielen sind immerhin ein Tor und vier Vorlagen dokumentiert.

Verwendete Quellen

Rudy Galetti