Schalke 04: Management drängt auf Wechsel – Rodrigo Zalazar wohl bald mit neuem Klub

Dem FC Schalke 04 steht nach dem Bundesliga-Abstieg der Abgang von Rodrigo Zalazar bevor. Seine Berateragentur hat ihn bei mehreren Klubs in Brasilien platziert.

Rodrigo Zalazar (23) wird in der kommenden Saison mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr das Trikot des FC Schalke 04 tragen. Der königsblaue Fanliebling scheint vor allem in Brasilien begehrt.

Laut dem Blog do Rafael Reis wurde Zalazar von seinem Management bei mindestens drei großen brasilianischen Vereinen, darunter Palmeiras, Flamengo und Internacional angeboten. Ein Wechsel könnte zunächst mittels Leihe oder per Festverkauf (3 Mio. Euro) ausgehandelt werden. Mit einem von diesen Klubs soll im besten Fall ein Transfer vonstatten gehen.

Schalke 04: Rodrigo Zalazar mit überragendem Uruguay-Debüt

Zalazar betreibt dieser Tage mächtig Werbung in eigener Sache. Bei seinem Debüt für die uruguayische Nationalmannschaft, dem 4:1 gegen Nicaragua, stand er nicht nur in der Startelf, sondern schnürte gleich mal einen Doppelpack.

An diesem Mittwoch (1.30 Uhr) gegen Kuba hofft Zalazar darauf, erneut glänzen zu können. In der Abstiegssaison verschaffte ihm ein Mittelfußbruch eine lange Zwangspause. Mit sechs Vorlagen war er am Ende bester Schalker Vorlagengeber.

