Schalke 04 plant längerfristig mit Liverpool-Leihe Sepp van den Berg

Der FC Schalke 04 möchte über den laufenden Spielbetrieb hinaus mit Sepp van den Berg zusammenarbeiten. Wie die Sport Bild berichtet, sehen die Planer in Gelsenkirchen vor, das zum Saisonende auslaufende Leihgeschäft um ein Jahr zu verlängern.

Dabei scheint es so, als würde der Plan unabhängig der Ligazugehörigkeit ausgetüftelt worden sein. Ganz anders wie bei den zahlreichen anderen Leihspielern wie Moritz Jenz oder Tom Krauß – für beide besteht eine Kaufpflicht bei Erhalt der Bundesliga-Klasse.

Van den Berg ist am Berger Feld einer der großen Pechvögel. Der 21-Jährige ist direkt in der königsblauen Startelf gelandet, verletzte sich am achten Spieltag allerdings schwer, knickte um und erlitt dabei eine verheerende Bänderverletzung im Sprunggelenk, die ihm bis heute zusetzt.