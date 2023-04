Schalke 04: Überraschende Vertragsnews bei Dominick Drexler

Drexler gehört zumindest angesichts seiner drei Tore und drei Vorlagen in der Bundesliga zu den Schalker Leistungsträgern. Gesetzt ist der 32-Jährige allerdings nicht. Thomas Reis hatte Drexler zweimal über 90 Minuten eingesetzt, danach kam eine Muskelverletzung dazwischen.

Für Dominick Drexler geht es beim FC Schalke 04 aller Wahrscheinlichkeit auch nach dieser Saison weiter. Nach Informationen der Sport Bild hat sich sein auslaufender Vertrag per Klausel automatisch bis 2024 verlängert.

"Ich fühle mich super wohl in diesem Verein und kann mich mit all dem, was zu Schalke gehört, identifizieren", sagte Drexler einmal über seine Zukunft auf Schalke. "Durch den emotionalen Aufstieg hat man zu vielen Leuten im Verein ein unglaublich enges Verhältnis. Daher kann ich mir vorstellen, noch lange zu bleiben."

Drexler spielt seit 2021 für den FC Schalke 04, der ihn damals zum Nulltarif vom 1. FC Köln holte. Seit seinem Wechsel ans Berger Feld kommt der gebürtige Bonner auf 46 Pflichtspiele mit neun Toren und zehn Vorlagen.

Verwendete Quellen

Sport Bild