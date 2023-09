Schalke 04: Verliehener Spieler kommt wohl nicht mehr zurück

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga veränderte sich der Kader von Schalke 04 auf unzähligen Positionen. Einer der verliehenen Spieler möchte gerne bei seinem neuen Klub bleiben.

Aydin sieht bei den Bordeauxrot-Blauen die perfekte Möglichkeit, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. In der Süper Lig stand er die beiden vergangenen Partien als Rechtsverteidiger über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Er brauche zwar noch etwas Zeit, sagte Aydin während einer Presserunde. "Junge Spieler müssen spielen. Wenn ich Fehler mache, geben mir meine Trainer eine Chance und lehren mich das Nötige. Ich spiele bei Trabzonspor in der Verteidigung, aber ich möchte auch in der Offensive mitspielen, das möchte ich lernen."

Schalke 04 winkt siebenstellige Summe für Mehmet Aydin

Der in der Knappenschmiede ausgebildete Deutsch-Türke konkurriert hinten rechts mit dem erfahrenen Jens Stryger Larsen, der zuletzt auf dem linken Flügel spielte. "Larsen ist ein sehr guter Spieler", so Aydin. "Ich bin hierhergekommen, um zu kämpfen, ich bin hier, um diese Position einzunehmen. Es läuft jetzt gut, hoffentlich wird es so weitergehen."

Trabzonspor zahlte für diese Saison zunächst eine Leihgebühr in Höhe von 350.000 Euro und verhandelte mit Schalke 04 eine Kaufoption in Höhe von 1,4 Millionen Euro aus. Geht es nach Aydin, soll diese auch gezogen werden.