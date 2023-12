Schalke-Umbruch: Drei Abgänge werden konkreter

Der Kader vom FC Schalke 04 wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert. Viel Kritik kam auf, selbst die Vereinsverantwortlichen gestanden nach der 3:5-Blamage in Düsseldorf, dass fast alle Spieler auf dem Prüfstand stehen. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.