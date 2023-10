Überraschender Trainer-Kandidat: Belgier soll Reis-Nachfolger bei Schalke 04 werden

Schalke 04 ist nach der Entlassung von Thomas Reis weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger. Nun scheint Fahrt in eine Personalie zukommen. So soll Schalke sich quasi einig mit einem Trainer aus Belgien sein.

Nach der Entlassung von Thomas Reis ist Schalke 04 auf der Suche nach einem Nachfolger noch nicht fündig geworden, holte sich sogar mehrere Absagen, darunter von Real-Legende Raul, ab. Doch nun haben sich Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Andre Hechelmann scheinbar auf einen Kandidaten festgelegt – der Deal gilt sogar schon als nahezu perfekt.

Einem Bericht der Bild zufolge soll sich S04 mit dem Belgier Karel Geraerts einig sein. Demnach soll er sein Debüt nach der Länderspielpause gegen den Karlsruher SC (22. Oktober) geben. Geraerts trainierte zuletzt den belgischen Überraschungs-Klub Union Saint Gilloise und wurde mit dem Team dritter in der belgischen Liga.

Zuvor arbeitet er bei Saint Gilloise als Co-Trainer, ehe er zur Saison 2022/23 zum Cheftrainer aufstieg. In seiner ersten und bislang einzigen Saison in der Verantwortung wurde er prompt zum Trainer des Jahres in Belgien gewählt. Dafür dürften auch die durchaus überzeugenden Auftritte in der Europa League gesorgt haben, wo man erst im Viertelfinale an Bayer Leverkusen gescheitert war.

Nur zwei Siege unter Thomas Reis in Liga 2

Dennoch überrascht der Name durchaus. Nicht nur wegen der geringen Erfahrung des 41-Jährigen, sondern auch, weil eben zuletzt Trainer wie Raul gehandelt wurden. Reis hatte Schalke Ende 2022 im Abstiegskampf von Frank Kramer übernommen, den Klassenerhalt trotz einer sensationellen Rückrunde allerdings verpasst.

In der 2. Bundesliga lief es jedoch überhaupt nicht. In sieben Spielen holte man lediglich zwei Siege und verlor vier, weshalb sich Königsblau nicht im Aufstiegs- sondern im Abstiegskampf wiederfindet. Zwar war gegen den 1. FC Magdeburg (4:3) der gedachte Befreiungsschlag gelungen, im nächsten Spiel gegen den FC St. Pauli (1:3) setzte es allerdings die nächste herbe Pleite, wonach Schalke Reis freigestellt hatte.

Seitdem steht der vorherige Co-Trainer Matthias Kreutzer in der Verantwortung, doch auch unter dem 40-Jährigen verpasste Schalke gegen den SC Paderborn (1:3) die Wende.

Verwendete Quellen

bild.de