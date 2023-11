Schalke droht der Umsturz - kehrt Clemens Tönnies zurück?

Allerdings dürfte man vorher noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Denn in der Vereinssatzung des FC Schalke 04 heißt es: "Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand unverzüglich einberufen werden, wenn mindestens zehn Prozent der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins dies schriftlich mit Angabe des Grundes in ein und derselben Sache beantragen."

Man dürfte sich hier also in einem zahlenmäßig hohen Bereich befinden. Geht man davon aus, dass 100.000 Mitglieder die Kriterien erfüllt haben, müsste das "Zukunftsbündnis" 10.000 Stimmen sammeln, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung in die Wege leiten zu können.

Tönnies ein Teil der Schalke Revolution?

Besonders brisant: Angeblich plant die Opposition auch Clemens Tönnies in die Pläne mit einzubeziehen. Der ehemalige Aufsichtsrat-Boss gilt als streitbar. Manche sehen in ihm den Heilsbringer, andere machen ihn als den Hauptschuldigen des Vereins-Niedergangs aus. Es bahnt sich also einiges an. Man darf gespannt sein, was sich beim Zweitligisten entwickeln wird.

Verwendete Quellen

BILD