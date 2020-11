AC Mailand : Schalke-Boss bestätigt: Milan hat wegen Ozan Kabak angefragt

In den vergangenen Wochen war Ozan Kabak häufig Teil von Wechselspekulationen. Jochen Schneider, Sportvorstand bei Schalke 04, bestätigt das Interesse des AC Mailand.

Der AC Mailand hat sich in diesem Sommer bei Schalke 04 nach Ozan Kabak erkundigt. "Mailand hat ganz zum Schluss der Transferperiode im Sommer angeklopft, was für uns nicht in Frage kam", erläutert Sportvorstand Jochen Schneider der WAZ.

Auf den Gelsenkirchener Schultern lastet inzwischen ein Schuldenberg von über 200 Millionen Euro, der nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie noch mal angewachsen ist. S04 konnte sein Tafelsilber aber weitgehend zusammenhalten. Lediglich Weston McKennie verließ den Klub zu Juventus Turin.

Neben Milan zeigt angeblich auch Liverpool Interesse

Milan soll Kabak weiterhin im Visier haben. Auch der FC Liverpool wurde im Zuge des langfristigen Ausfalls von Virgil van Dijk Interesse an dem hoch ambitionierten Türken nachgesagt. Möglicherweise ist Schalke im Januar-Transferfensters zum Verkauf gezwungen.