Arsenal-Coach Arteta knallhart! : Schallende Ohrfeige für Mesut Özil - Tiefpunkt erreicht?

Özils Vertrag im roten Teil Londons ist noch bis Ende Juni kommenden Jahres ausgelegt. Stand jetzt ist es wahrscheinlich, dass sich der 2018er-Weltmeister auch im Januar nicht verändern wird.

Interesse anderer Vereine an dem gebürtigen Gelsenkirchener gibt es allerdings durchaus. Wie das englische Boulevardblatt DAILY STAR in Erfahrung gebracht haben will, strebt DC United aus der Major League Soccer eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen an.