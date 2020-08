Manchester City : Scheich-Klub will den Geldspeicher für Joao Felix öffnen

Nachdem Manchester City in der kommenden Saison nun doch an der Champions League teilnahmeberechtigt ist, könnte der englische Vizemeister ordentlich auf dem Transfermarkt zuschlagen. Joao Felix soll ein Thema sein.

Per Ausstiegsklausel schloss sich Joao Felix im Sommer vorigen Jahres Atletico Madrid an. Die Colchoneros berappten im Gegenzug 126 Millionen Euro – Rekordtransfer. Felix' erstes Jahr in der spanischen Hauptstadt war dann eher durchwachsen, den hohen Ansprüchen konnte er nur selten gerecht werden.

Nach einem Bericht des Portals THE ATHLETIC beschäftigt sich Manchester City mit einem Felix-Transfer. Demnach stünde der 20 Jahre alte Portugiese im Sommer ganz oben auf der Transfer-Liste des englischen Topklubs.

Nachdem die Citizens nun doch an der Champions League teilnehmen dürfen, sollen die Scheich-Bosse ihren Geldspeicher öffnen und ein Transferbudget von umgerechnet rund 332 Millionen Euro zur Verfügung stellen.