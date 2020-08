Real Madrid : "Scheiße! Wie alt ist er?" - Sergio Ramos macht Eindruck auf Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart und Sergio Ramos hatten es bei Real Madrid sogar miteinander zu tun bekommen. Bei STATS PERFORM NEWS erinnert der sich heute in Fußballrente befindliche Niederländer an den jungen Ramos.

Ramos hat in dieser Saison vor allem offensiv geglänzt und elf Tore erzielt. Für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale am Freitag (21 Uhr) ist er rotgesperrt, wird seine Mannschaft aber trotz allem vor Ort unterstützen - Zinedine Zidane hat ihn ins 24-köpfige Aufgebot nominiert.

Vielleicht geht Ramos in Kürze sogar in sein letztes Real-Jahr. Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus, die Gespräche bezüglich einer Verlängerung sind derzeit auf Eis gelegt. Egal, bei welchem Klub Ramos in einem Jahr spielen wird, für van der Vaart ist klar: "Für mich ist er der beste Verteidiger der Welt."