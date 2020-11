FC Bayern : "Schlag ins Gesicht": David Alaba enthüllt Tauschanfrage

Nach und nach kommen immer mehr Details aus den Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und David Alaba an die Oberfläche. Der mancherorts als raffgierig verschriene Österreicher gewährt nochmals einen Einblick.

Alaba erschien und beantwortete artig die Fragen der im virtuellen Rund anwesenden Reporter. Dem nicht genug. Wenige Stunden später erschien bei SKY SPORT ein Interview, in dem sich der Münchner Abwehrchef nochmals zur aktuellen Lage geäußert hat – und das bedingt wohlwollend.

Nachdem Herbert Hainer am Sonntagabend im TV die Vertragsbombe hat platzen lassen, war es kurzzeitig sogar fraglich, ob David Alaba, am Montag neben Hansi Flick auf dem Podium vor dem Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg geladen, zugegen sein wird.

Höchstwahrscheinlich handelte es sich dabei um einen Deal mit Manchester City. Also dem Klub, der seinerzeit noch Leroy Sane beherbergte. Der deutsche Nationalspieler wechselte in diesem Sommer schließlich ohne Tausch an die Säbener Straße.

Der 28-Jährige sehnt sich vor allen Dingen nach Wertschätzung, die sich nach seinem Verständnis auch im monetären Bereich ausdrücken sollte. "Dieser Respekt und die Wertschätzung, wonach ich gesucht habe, wo die Vertragsverhandlungen begonnen haben, ging es nicht in die richtige Richtung", so Alaba.