Juventus Turin : "Falsche Einstellung": Andrea Pirlo nach Juve-Pleite angefressen

Nach über zwölf Jahren gewann Florenz erstmals ein Spiel im Piemont – ausgerechnet dort, pflegt man mit Juventus Turin doch nicht das beste Verhältnis.

Dusan Vlahovic traf nach nur drei Minuten nach schönem Steckpass des ehemaligen Bayern-Stars Franck Ribery per elegantem Heber. Juve dezimierte sich schon nach einer Viertelstunde selbst. Juan Cuadrado ging mit gestrecktem Bein überhart zugange, nach Sicht der Videobilder sah er glatt Rot.

"Wir sind mit der falschen Einstellung ins Spiel gegangen. Wenn man so auf das Feld geht, macht man einen schlechten Eindruck", sagte Juve-Coach Andrea Pirlo zu ersten Pleite dieser Saison. "Dann lagen wir zu zehnt hinten und ab diesem Zeitpunkt wurde es schwierig, sich davon zu erholen."

Zu allem Übel für den Serienmeister traf Alex Sandro auch noch ins eigene Netz (76.), bevor Martin Caceres (81.) in einem hochemotional geführten Spiel den Deckel drauf machte.

Es passiere ab und an, dass seine Mannschaft nicht von Beginn weg zu 100 Prozent auf dem Rasen sei, monierte Pirlo, der rund zehn Minuten vor Schluss völlig in Rage war, als es nach Foul an Federico Bernardeschi trotz des Bemühens des Videoassistenten keinen Elfmeter für Juve gab.