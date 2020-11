FC Bayern : Schnell wie Alphonso Davies? Bayern und Juve jagen England-Juwel

Der 16-Jährige soll bei den Toffees verlängern, ihm wurde bereits ein lukrativer Vertrag bis 2023 angeboten. Small wird von der MAIL wegen seiner Schnelligkeit mit Bayern Münchens Shooting-Star Alphonso Davies verglichen.

Trotz seines jungen Alters kommt Small meist in der U18 der Liverpooler zum Einsatz. Auch in der Zweitvertretung durfte der Teenager bereits seine Visitenkarte hinterlassen. In der Premier League 2 debütiert er Mitte Oktober gegen die zweite Mannschaft von Tottenham.