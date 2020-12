FC Barcelona : Schockierende Mängelliste: Benfica will Leihe von Jean-Clair Todibo abbrechen

In fünf Wettbewerben ist Benfica Lissabon vertreten – und in keinem davon kam Jean-Clair Todibo zum Einsatz. Das hatten sich alle Beteiligten anders ausgemalt!

Der portugiesische Rekordmeister ist offenbar zu einem radikalen Schnitt bereit und möchte nach Angaben der Sportzeitung RECORD das ursprünglich für die gesamte Saison datierte Leihgeschäft im Januar vorzeitig beenden.

Benfica-Trainer Jorge Jesus hatte während der Pressekonferenz vor dem letzten Europa-League-Gruppenspiel bei Standard Lüttich (2:2, Benfica zieht als Zweiter hinter den Rangers in die KO-Runde ein) auf Todibo angesprochen ein vernichtendes Urteil gefällt.

"Nein, er ist nicht dabei. Er ist weder in der körperlichen noch in der taktischen Verfassung dafür. Er hat nicht mit der Mannschaft trainiert. Er gehört nicht zu den Spielern, an die ich denke", sagte Jesus.