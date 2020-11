Borussia Dortmund : "Schon krass" - Joshua Kimmich "nervt" BVB-Boss Watzke

Dürfte sich Hans-Joachim Watzke in seiner Funktion als Geschäftsführer von Borussia Dortmund einen Spieler des Erzrivalen FC Bayern aussuchen, wäre das Joshua Kimmich. Aufgrund seiner Wahnsinnsleistungen ist der BVB-Manager aber auch ziemlich genervt.

Der Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern steht unmittelbar bevor. Im Vorfeld wird Hans-Joachim Watzke in der SPORT BILD danach gefragt, was er sich, wenn er denn könnte, für einen Spieler des Erzrivalen aussuchen würde. Watzkes Wahl fiel auf Joshua Kimmich.

"Das ist ja pure Fantasie, schon rein wirtschaftlich gedacht. Ganz grundsätzlich: Wer mir über die letzten Jahre bei Bayern sehr gut gefällt, ist Joshua Kimmich", sagt Watzke und schiebt humoristisch ein paar Worte hinterher, die Kimmichs Leistungen huldigen.

"Der nervt mich zwar immer, weil er so gut ist und auch gegen uns trifft. Aber so wie er das macht, das ist schon krass, eine wahnsinnige Entwicklung. Der imponiert mir", so Watzke.