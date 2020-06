Timo Werner und Kai Havertz : Schon wieder! Chelsea will in der Bundesliga wildern



Andre Oechsner

Der FC Chelsea will nach seiner Transfersperre offenbar große Investitionen tätigen. Timo Werner könnte noch in dieser Woche an der Stamford Bridge unterschreiben, Hakim Ziyech hat sich zur neuen Saison bereits an die Blues gebunden. Nun soll auch noch das deutsche Ausnahmetalent Kai Havertz dazustoßen.