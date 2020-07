Borussia Dortmund : Schürrle und Co.: Der Fahrplan des BVB für 5 Leih-Rückkehrer

Nachdem die Ausleihe von Jeremy Toljan noch mal verlängert wurde und Ömer Toprak nach dem Klassenerhalt von Werder Bremen fest an die Weser wechselt, kommen in diesem Sommer fünf andere Leihspieler zurück zu Borussia Dortmund. Das bekannteste Gesicht ist Andre Schürrle.

Marius Wolf hatte bei Hertha BSC durchaus überzeugen können, fiel die letzten Wochen der Saison allerdings aufgrund einer Verletzung an der Syndesmose aus. Die Berliner verzichteten daher auf das Ziehen der 20 Millionen Euro schweren Kaufoption.

Laut KICKER ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass Wolf Borussia Dortmund noch in diesem Sommer verlassen wird. Möglicherweise zieht es ihn sogar erneut in die deutsche Bundeshauptstadt. Hierfür müsste der BVB der Alten Dame jedoch in puncto Ablöse einen größeren Schritt entgegenkommen.

Andre Schürrle ist am Rheinlanddamm ebenso sportlich entbehrlich. Spartak Moskau, wo der Flügelstürmer das letzte Jahr auf Leihbasis verbracht hatte, machte von der vereinbarten Kaufoption keinen Gebrauch, so dass Schürrle seit einer Woche offiziell wieder dem BVB-Kader angehört.