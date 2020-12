FC Barcelona : Schwacher Start: Barça so schlecht wie seit 33 Jahren nicht

Der FC Barcelona kommt in der Primera Division einfach nicht in Tritt. Am Wochenende setzte es gegen Aufsteiger Cadiz bereits die vierte Pleite. Der Saisonstart ist historisch schlecht.

Die Mannschaft von Ronald Koeman hat nach zehn Spielen nur 14 Punkte gesammelt, nach dem 1:2 vom Samstag steht nur der 9. Tabellenplatz für den fünfmaligen Champions-League-Sieger zu Buche.

Die Sportzeitung SPORT hat die Statistiken der Katalanen in LaLiga durchforstet und herausgefunden: Barça war seit 33 Jahren nicht mehr so schlecht wie derzeit. Im Herbst 1987, Lionel Messi war gerade einmal drei Monate alt, standen zuletzt so wenige Punkte in Barcelonas Bilanz.

Barça hat im Herbst 2020 bereits 12 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid, Real Madrid liegt sechs Zähler vor den Katalanen, die Königlichen haben aber ein Spiel mehr als Barça absolviert.