Borussia Dortmund : Sebastian Kehl zweifelt an Umdenken nach Coronakrise

Das Coronavirus hat den Fußball in die Knie gezwungen. Vielerorts wird ein Umdenken gefordert. So ganz überzeugt, dass dieses auch eintreten wird, ist Borussia Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl aber nicht.

Sebastian Kehl geht zwar der Überzeugung nach, dass sich nach Überstehen der Coronakrise jeder ein Umdenken vornehme, wie er dem KICKER verrät.

Der Lizenzspielerleiter von Borussia Dortmund hegt allerdings Zweifel an der tatsächlichen Durchführung.

"Am Ende möchte jeder vor allem Erfolg haben und wird dafür auch schneller wieder an Grenzen gehen", sagt der 40-Jährige. Ein Mehr an Vernunft, wie es Kehl formuliert, hält er für "einen guten Gedanken", ist allerdings gleichzeitig in Sorge darüber, dass erfahrungsgemäß "viele Vereine wieder andere Wege gehen könnten".