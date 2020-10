US-Nationalteam : "Sehr aufregend": Christian Pulisic schwärmt von USA-Elf

"Das ist wirklich alles sehr aufregend. Ich weiß, dass das jeder sagt, aber ich glaube nicht, dass wir jemals so eine gute Mannschaft hatten", schwärmt Pulisic bei CBS. Man sehe sich um und sehe so viele Spieler, die auf höchster internationaler Ebene für die größten Klubs der Welt spielen.

"Es ist erstaunlich, das zu sehen. Wir freuen uns wirklich darauf, wieder zusammenzukommen und weiter an der Chemie in der Nationalmannschaft zu arbeiten und zu sehen, was wir zusammen erreichen können", freut sich Pulisic. Die USA kam aufgrund der Corona-Pandemie in der laufenden Abstellungsperiode nicht zusammen.

Pulisic äußert Zuversicht, in den kommenden Jahren einiges erreichen zu können.

"Ich denke, wir haben eine Gruppe von wirklich zuverlässigen Leuten. Wir wollen weit kommen und all diese Jungs so schnell wie möglich wieder zusammenbringen. […] Ich denke, dass wir mit den Spielern, die wir haben, einige Leute überraschen können", so Pulisic.