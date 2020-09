Applaus nach Platzverweis : "Seid ihr verrückt": Jürgen Klopp geht auf seine eigenen Spieler los

Nach Ansicht der Videobilder wurde Andreas Christensen am Wochenende in der Partie zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool mit Rot des Feldes verwiesen. Von den Reds-Spielern gab es für diese Entscheidung Applaus. Jürgen Klopp reagierte empört auf das Verhalten der Seinen.

Die Situation ergab sich unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff: Sadio Mane lief nach einem Pass auf das Tor des FC Chelsea zu und wäre wohl weit vor dem herausgeeilten Kepa Arrizabalaga am Ball gewesen. Andreas Christensen riss Mane allerdings zu Boden.

Referee Paul Tierney hatte erst auf Gelb entschieden, nach Einsicht der Videobilder seine Meinung aber revidiert und Christensen mit glatt Rot aus dem Innenraum verwiesen. Nach Tierneys Urteilsverkündung gab es Applaus von den Spielern des FC Liverpool.

Das Benehmen seiner Profis war Jürgen Klopp ein Dorn im Auge. Der Reds-Trainer hatte sich laut METRO mit folgenden, wütenden Worten an sein Team gewandt: "Seid ihr alle verrückt? So etwas machen wir nicht, okay? Niemals!"