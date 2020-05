Real Madrid : Selbstzweifel? Spott über Torabschluss? Jetzt spricht Vinicius Junior

Er werde bis zu seinem Karriereende stets versuchen, sein Spiel zu verbessern. "An dem Tag, an dem ich nicht mehr so denke, werde ich den Profifußball verlassen müssen. Ich bin Profi geworden, um meinen Beruf zu respektieren."

Der Gedanke, dass man sich nicht mehr verbessern könne, sei Ausdruck von mangelndem Respekt gegenüber seinem Beruf als Profi.

Vinicius verspricht Vollgas gegen Manchester City

Verbessern muss sich Real Madrid, wenn es nach der Corona-Pause im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City geht. Das Hinspiel im Bernabeu ging bekanntlich 1:2 verloren.