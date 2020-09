FC Barcelona : Sergi Roberto: Barça-Urgestein enthüllt Wunsch-Ziel

Sergi Roberto will eigentlich bis zu seinem Karriereende für den FC Barcelona spielen. Der Katalane könnte sich aber auch sehr gut mit einer anderen Option für die letzten Spielzeiten seiner Laufbahn anfreunden.

Seit Kindheitstagen trägt Sergi Roberto (28) das Trikot des FC Barcelona. Schon häufiger wurde die Vereinstreue des Katalanen auf die Probe gestellt. Zuletzt soll Manchester City interessiert gewesen sein.

Bisher lehnte Sergi Roberto alle Möglichkeiten eines Vereinswechsels ab. Einen gewissen Reiz auf den vielseitigen Mittelfeldakteur übt die Major League Soccer aus. Noch will der 28-Jährige aber nicht nach Nordamerika wechseln.

"Ich würde gerne in den letzten Jahren meiner Karriere in die USA gehen. Barça ist der Verein meines Lebens und ich würde gerne immer hier sein, aber ich möchte eine Erfahrung in der MLS machen", sagte der Nationalspieler (sieben Einsätze).