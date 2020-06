FC Barcelona : Sergi Roberto würde Barça nur für Guardiola verlassen - jetzt klopft ManCity an

Und ausgerechnet Manchester City meldet nun Interesse an. Sportdirektor Txiki Begiristain soll nach Gesprächen mit Guardiola an Barça herangetreten sein.

Die Sky Blues und Barça befinden sich Medienberichten zufolge derzeit in Gesprächen über einen Tauschgeschäft zwischen Nelson Semedo und Joao Cancelo. Offenbar fiel in diesem Zusammenhang auch der Name von Sergi Roberto.

Der gelernte Mittelfeldakteur spielt bei den Blaugrana seit dem Abschied von Dani Alves 2016 vorrangig auf der Rechtsverteidiger-Position.