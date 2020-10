Champions League : Sergino Dest schreibt Barca-Geschichte

Drei Wochen nach seinem Wechsel zum FC Barcelona hat sich Sergino Dest bereits einen Eintrag in den Geschichtsbüchern des Vereins gesichert.

Zum ersten Mal in seiner Karriere wurde Sergino Dest am Dienstabend nicht in der Champions League eingesetzt. Er durfte bereits bei Ajax Königslassen-Luft schnuppern. Trotz allem war es ein besonderer Auftritt für den 19-Jährigen.

Dest wurde durch sein Mitwirken gegen Ferencvaros Budapest (5:1) der erste US-Amerikaner, der für Barça in der Champions League unter den ersten elf Profis aufgeboten wurde.

Der US-Boy durfte außerdem seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Beginnend als Linksverteidiger, wechselte Dest nachdem Junior Firpo Sergi Roberto ersetzt hatte, auf die rechte defensive Außenbahn.