Ronaldinho und Dani Alves als Idole : Sergino Dest spricht über erstes Messi-Treffen und seine Vorbilder



Andre Oechsner

Nach langem Bieterwettstreit mit dem FC Bayern hat der FC Barcelona in der Vorwoche die Verpflichtung von Sergino Dest (19) bekanntgegeben. In einer Fernsehshow erinnert sich der US-Boy an sein erstes Aufeinandertreffen mit Lionel Messi.