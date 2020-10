400 Mio-Klausel : Sergino Dest unterschreibt - Barça gibt Details bekannt

Bayern München oder Barcelona - wer bekommt den Zuschlag bei Sergino Dest? Diese Frage war in den vergangenen Wochen Teil der Transfermarkt-Gerüchteküche. Nun ist das Thema offiziell entschieden. Barcelona gibt die Verpflichtung des Niederländers bekannt. Ronald Koeman freut sich bereits.

Der FC Barcelona hat die Verpflichtung von Sergino Dest (19) bestätigt. Am Donnerstagnachmittag titelten die Katalanen auf ihrer Webseite: "Vereinbarung mit Ajax über einen Transfer von Sergino Dest."

Der niederländische Rechtsverteidiger mit amerikanischen Wurzeln unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Dests Ausstiegsklausel wird auf 400 Millionen Euro festgelegt. Er kostet 21 Millionen Euro Ablöse. Durch Boni kann die Summe auf bis zu 26 Mio. ansteigen. Spanischen Medienberichten zufolge wird die Ablöse über fünf Jahre gestreckt.

Ajax-Sportdirektor Marc Overmars soll seinem Ex-Klub mit der Stückelung der Ablöse entgegengekommen sein. So könnte Barça noch eine weitere Verpflichtung (Eric Garcia und Memphis Depay werden gehandelt) mit den Einnahmen aus dem Verkauf von Nelson Semedo an die Wolverhampton Wanderers (30 Millionen Euro Fixablöse plus zehn Mio. Boni) finanzieren. Weder Barça, noch Ajax bestätigten bisher die Ratenzahlung.