Manchester City : Sergio Agüero meldet sich nach Knie-OP zu Wort

Kun Agüero meldet sich zu Wort. Der argentinische Nationalspieler wurde nach seiner Verletzung gegen Burnley bereits operiert.

Der Eingriff wurde vom Spezialisten Dr. Ramon Cugat in Barcelona vorgenommen. Offenbar mit Erfolg. Agüero meldete sich kurze Zeit später bei TWITTER zu Wort.

Der argentinische Nationalstürmer: "Alles ist gut gelaufen, und ich werde bald mit der Reha beginnen. Ein großes Dankeschön an Dr. Cugat und sein Team - und an euch alle für die Unterstützung."

Im Meisterschaftskampf ist Manchester City angesichts von 23 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Liverpool nicht unbedingt auf die Tore Agüeros angewiesen.

Aber: In der Champions League wartet noch das Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid. Anfang August will der Top-Torjäger der Sky Blues wieder am Ball sein, wenn City das Viertelfinale klarmachen will.